Enel spinge sulla sostenibilità con due nuovi finanziamenti da Citi ed Eifo

Enel ha firmato un accordo finalizzato alla concessione di finanziamenti multivaluta da parte di Citi e del Fondo danese per le esportazioni e gli investimenti (Export and investment fund, Eifo) per un importo massimo di 756 milioni di euro. Tale accordo, hanno spiegato dal gruppo elettrico, si fonda sui rapporti commerciali che Enel intrattiene a livello globale con i fornitori danesi ed è finalizzato a soddisfare le esigenze finanziarie correlate agli investimenti sostenibili dell’azienda. Questo accordo, spiega ancora Enel, innovativo e flessibile, rientra nell’ambito della complessiva strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento sustainability-linked del gruppo e permette di assegnare finanziamenti per attività generali sia in euro che in dollari Usa a diverse società controllate del gruppo Enel. 🔗 Leggi su Formiche.net

