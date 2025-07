enea sviluppa il cibo stampato in 3d cosa sono le perle di miele

Enea sta sviluppando nuovi alimenti stampati in 3D e sostenibili, ricavati da colture cellulari e residue agroalimentari. Il progetto, sviluppato in collaborazione con diverse aziende, punta sia a sviluppare cibi del tutto personalizzabili da parte dell’utente, sia a proporre un modo innovativo di creare cibo di origine vegetale in vista di un futuro in cui le risorse per l’agricoltura saranno sempre meno. I sondaggi condotti per questo progetto hanno rilevato un interesse alto da parte dei consumatori italiani per questo tipo di cibo. Nelle risposte è però emersa anche una minoranza ancora diffidente, soprattutto per via di barriere culturali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

