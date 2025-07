di Riccardo Galli Il contrasto dei sapori si accompagna alla perfezione con l’armonia della location. Il mare, il sole, il correre frastagliato di una costa (quella di Maiori) che non conosce concorrenza per la sua unicitĂ . Alfonso Crisci è lo chef giusto, nel posto giusto. E la sua cucina, quella del ristorante Oltremare, al quinto piano dell’ hotel Club Due Torri, è un racconto di emozioni del palato. Ventidue coperti sono il numero perfetto per una sala magistralmente orchestrata dal maitre e sommelier Vincenzo D’Amato che ha elaborato una carta vini con duecentocinquanta referenze che percorrono tutta l’Italia ed è qui che chef Crisci racconta il suo mondo di piatti che profumano di arte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Emozioni ’Oltremare’. La cucina audace di Crisci evoca antichi sapori