Emily Blunt ha di nuovo i capelli rossi | merito de' Il Diavolo veste Prada 2

Dopo Andy e Miranda mancava solo lei, Emily: le riprese de Il  Diavolo veste Prada 2 sono iniziate e sul set sono giĂ state avvistate Anne Hathaway e Meryl Streep in abiti di scena, raggiunte nei giorni scorsi anche da Emily Blunt. Emily Blunt torna rossa per le riprese del Diavolo veste Prada 2. Per l’occasione, Emily Blunt ha sfoggiato una capigliatura rossa molto simile a quella che il suo personaggio (che ha tra l’altro il suo nome, Emily) aveva nell’iconico film del 2006. Fotografata sul set a New York, l’attrice 42enne aveva parte del capo coperto da un cappellino con la visiera, da cui spuntavano ciocche decisamente piĂą rosse rispetto alla classica capigliatura castana cui aveva abituato i fan. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Emily Blunt ha di nuovo i capelli rossi: merito de’ Il Diavolo veste Prada 2

