Emanuela Orlandi perché sarà fatto il test del Dna sulle ossa ritrovate al San Camillo di Roma

“Ogni volta che si trovano ossa per Roma sembra debbano appartenere per forza a Emanuela. Speriamo di no”. È un Pietro Orlandi rassegnato a commentare sul gruppo da lui fondato su Facebook la suggestione che lo scheletro ritrovato in un padiglione chiuso dell'ospedale San Camillo di Roma sia quello della sorella Emanuela, scomparsa il 22 giugno 1983. “Aspettiamo la comparazione genetica con il Dna di Emanuela, in possesso della procura”, ha detto al Giornale Laura Sgrò, l'avvocata di Pietro. “Certo è un'ipotesi suggestiva, alla luce proprio della testimonianza della Minardi confermata in parte dalle indagini svolte dalla squadra mobile”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emanuela Orlandi, perché sarà fatto il test del Dna sulle ossa ritrovate al San Camillo di Roma

