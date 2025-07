Emanuela Orlandi e i resti umani al San Camillo l'avvocata Sgrò | Per ora solo suggestioni

Le ossa ritrovate al San Camillo potrebbero appartenere a Emanuela Orlandi? A rispondere a Fanpage.it è stata l'avvocata Laura Sgrò che ha precisato cosa è accaduto nelle ultime ore sul caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: emanuela - orlandi - camillo - avvocata

Chi è Gianfranco Gramendola e che ruolo ha avuto dopo la sparizione di Emanuela Orlandi - I commissari dell'inchiesta bicamerale Orlandi-Gregori ascoltano l'ex 007 Gianfranco Gramendola: il suo ruolo dopo la sparizione di Emanuela

Emanuela Orlandi, spuntano appunti scritti e amica mai ascoltata - (Adnkronos) – Spuntano appunti scritti a mano da Emanuela Orlandi e un'amica mai sentita dagli inquirenti: nuovi elementi che emergono dal lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa della stessa Emanuela e di Mirella Gregori, come racconta al Tg1 il presidente della stessa Commissione, senatore Andrea De Priamo.

Scomparsa Emanuela Orlandi, il fratello Pietro e il blogger indagato: "Racconta il falso, bannato più volte" - Pietro Orlandi attacca il blogger indagato dopo aver postato contenuti su Emanuela su Facebook: "Persona che ho bannato più volte"

Emanuela Orlandi e i resti umani al San Camillo, l'avvocata Sgrò spiega come è andata: Per ora suggestioni; Emanuela Orlandi, perché sarà fatto il test del Dna sulle ossa ritrovate al San Camillo di Roma; Trovate ossa umane. L’esame del Dna dirà se è Emanuela Orlandi.

Emanuela Orlandi e i resti umani al San Camillo, l’avvocata Sgrò spiega come è andata: “Per ora suggestioni” - Sicuramente il racconto di Sabrina Minardi del 2006, che ha portato alla riapertura delle indagini sul caso nel 2015, avvicina geograficamente l'appartamento con i sotterranei in cui si trovava ... Come scrive fanpage.it

Emanuela Orlandi, perché sarà fatto il test del Dna sulle ossa ritrovate al San Camillo di Roma - L’avvocata Sgrò: “Ipotesi suggestiva alla luce della testimonianza di Sabrina Minardi”. Riporta quotidiano.net