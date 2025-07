Elly Schlein è a un bivio E io da elettore 5 stelle spero in po’ di coraggio

di Eugenio Lanza Il Partito Democratico nacque ibrido, debole e confuso. Frutto d’un processo durato almeno tre lustri, e traducibile come un compromesso al ribasso tra democristiani ed ex comunisti; dal sapore molto migliorista (si fa per dire) e nient’affatto socialista. Triste sintesi, chimica più che hegeliana, di due nemici quarantennali: la falce e il martello e lo scudo crociato. Unione destinata perciò al fallimento, ed infatti sconfitta da Silvio alle urne, per poi genuflettersi nel 2011 alla tecnocrazia. Ciao D’Alema, ciao Prodi, ciaone Veltroni. Benvenuto Bersani? Purtroppo no. Perché erano cambiati anche i tempi, la gente si era stufata di vent’anni di sterile bipolarismo, e nel 2013 gridò il proprio Vaffa alle consultazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elly Schlein è a un bivio. E io, da elettore 5 stelle, spero in po’ di coraggio

