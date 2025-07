Elisabetta Piccolotti come vogliono far fuori lady Fratoianni

La buona notizia, per Elisabetta Piccolotti in Fratoianni, è che il tempo dei sacrifici potrebbe terminare presto: «Presidente», s'è lamentata in aula a inizio 2024 e chissĂ quante altre volte avrebbe voluto farlo, «le chiedo di richiamare l'esecutivo ad avere maggior rispetto, lo dico perchĂ© ci siamo alzati alle 6 per leggere le mozioni che i colleghi hanno depositato ieri alle 20». Alla Camera borbottii e risate. «Sì», ha sottolineato, sfinita, «mi sono svegliata presto per essere qui alle 8.». Rinnoviamo la nostra solidarietĂ . E però se la Piccolotti decadrĂ da parlamentare – spieghiamo subito il motivo – il suo stipendio potrebbe tornare ai 5.

Elisabetta Piccolotti rischia il seggio. Soumahoro la lascia senza poltrona - Avs abbiamo un problema. Elisabetta Piccolotti, moglie di Nicola Fratoianni, rischia di perdere il seggio alla Camera, dove è stata eletta nel plurinominale in Puglia per Alleanza Verdi e Sinistra (AVS).

Elisabetta Piccolotti rischia di perdere il seggio alla Camera: in Puglia al suo posto Soumahoro - Una verifica elettorale destinata a scuotere gli equilibri interni di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS).

Umbria, rischio decadenza per la deputata AVS Elisabetta Piccolotti: il seggio potrebbe andare a Soumahoro - Elisabetta Piccolotti, folignate e già assessore comunale, rischi il posto in Parlamento. Un potenziale scossono nella rappresentanza parlamentare di AVS.

Camera, a rischio il seggio di Piccolotti. La Giunta mette in standby ... - Elisabetta Piccolotti, moglie del leader di Avs Nicola Fratoianni, era già finita sotto i riflettori mesi fa per il “caso Tesla”, quando attaccò l ... Da ilmessaggero.it

Avs, la deputata Piccolotti rischia di perdere il seggio - È ripartito il flipper che farà saltare probabilmente dal suo seggio Elisabetta Piccolotti, figura di primo piano di Avs, tra le leader rosso verdi, moglie di Nicola Fratoianni, ex segretaria ... Scrive repubblica.it