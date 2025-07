Elettrodomestici veicoli fuori uso e rifiuti speciali | smantellata una discarica abusiva

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa hanno denunciato tre soggetti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa e sequestrato un’area e un immobile, oltre ad attrezzature e veicoli. In particolare, i finanzieri della Compagnia di San Miniato hanno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

