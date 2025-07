Elden Ring Nightreign annunciata la Modalità a Due Giocatori con data di uscita e trailer dedicato

A sorpresa, Elden Ring Nightreign si arricchisce di una delle funzionalità più richieste dalla community: la Modalità a Due Giocatori. Bandai Namco e FromSoftware hanno annunciato che a partire dal 30 luglio 2025 sarà possibile affrontare l’avventura in compagnia di un solo amico, grazie all’arrivo delle Spedizioni di Coppia, contenute nell’ aggiornamento 1.02, dando così il via ad una svolta attesa da tanti, che risolve una delle principali limitazioni del gioco: la possibilità di giocare solo in solitaria o in gruppi da tre. Questa nuova modalità è stata svelata tramite un trailer ufficiale pubblicato su YouTube, che mostra come due “anime affini” potranno esplorare insieme i terrificanti orrori della notte. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Elden Ring Nightreign, annunciata la Modalità a Due Giocatori con data di uscita e trailer dedicato

