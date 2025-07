Egitto riso e farina in bottiglie lanciate in mare | Proviamo a inviare cibo ai nostri fratelli a Gaza

Il gesto, battezzato "Da mare a mare – una bottiglia di speranza per Gaza", è nato come atto simbolico ma sta rapidamente guadagnando attenzione internazionale. Nelle bottiglie vengono chiusi riso, lenticchie, cereali e altri alimenti secchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un mare di solidarietà Giovani egiziani lanciano in mare bottiglie con latte in polvere, riso e farina con la speranza che arrivino a Gaza l'umanità non è morta ovunque Vai su X

