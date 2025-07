Educazione finanziaria per evitare il sovraindebitamento

Roma, 25 lug. (askanews) - Il sovraindebitamento in Italia ha raggiunto livelli allarmanti: oltre 7 milioni di privati coinvolti e un aumento del 15% nel 2023, spinto soprattutto dai tassi d'interesse. Secondo la Camera Arbitrale, nel 2023 sono state depositate 278 nuove domande (+44% rispetto al 2022) e gestite complessivamente 7.748 pratiche, con il 55% delle persone che ha optato per la liquidazione controllata. Daniele Pozzi, ex responsabile della rete esattoriale di importanti società di recupero crediti, oggi difende i debitori con l'organizzazione "Abbassa le rate": "Conoscevo il percorso del debito, dalla sofferenza alla vendita del credito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Educazione finanziaria per evitare il sovraindebitamento

