Edilizia scolastica M5S | Anagrafe ferma al 2022 Ministero precisa | Dati aggiornati al 2024 25 Sicurezza scuole priorità non rinviabile

A meno di due mesi dall'inizio del nuovo anno scolastico, emerge un quadro preoccupante sulla sicurezza degli edifici scolastici. Cittadinanzattiva ha lanciato oggi un accesso civico al Ministero dell'Istruzione e della Ricerca per ottenere dati aggiornati, mentre alcuni deputati del Movimento 5 Stelle hanno presentato un'interrogazione parlamentare per sollecitare l'aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. L'articolo Edilizia scolastica, M5S: “Anagrafe ferma al 2022”. Ministero precisa: “Dati aggiornati al 202425. Sicurezza scuole prioritĂ non rinviabile” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Insediato al Ministero il Comitato tecnico per la revisione delle Norme tecniche sull’edilizia scolastica - Presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è ufficialmente insediato il Comitato tecnico incaricato di elaborare una proposta di revisione del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, che disciplina le norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica.

Valditara: “In arrivo oltre 700 milioni per nidi, mense e laboratori scolastici”. Gli investimenti per l’edilizia scolastica e le infrastrutture educative - Nel corso della giornata conclusiva dell’evento Scuola Futura, svoltosi ad Arezzo, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato un importante piano di investimenti a favore del sistema scolastico italiano.

Edilizia scolastica: approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento della scuola “De Amicis” - Non solo un importante intervento di adeguamento infrastrutturale, ma una serie di migliorie - approvate dalla Giunta in seduta odierna -che permetteranno di ottimizzare gli spazi, aumentare l’accessibilità , qualificare infissi e qualità ambientale.

