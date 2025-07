Alla fine del 2022 erano ancora progetti, oggi, dopo appena due anni e mezzo, i lavori sono ormai ultimati, mancano solo le rifiniture e tre chilometri di condotte: stiamo parlando dei tre invasi, per un totale di 823mila metri cubi di acqua per l’irrigazione agricola a monte della via Emilia, che hanno nome Colombaia, a ridosso di Faenza, Moreda, a Brisighella, e Sarna, progettati e realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Lavori, comprendenti anche ben 53 chilometri di condutture sotterrane, condotti a tempi di record, a fronte invece di oltre quattro anni per la conferenza dei sevizi e le molte diatribe burocratiche insorte: il finanziamento, di circa 17 milioni di euro, era stato infatti erogato dal governo Gentiloni, nel 2018. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco i tre grandi invasi a monte della via Emilia