Questa sera, alle 20.45, nel cortile esterno dell’asilo delle Grazie di via Nazario Sauro a San Piero in Bagno, viene proposto lo spettacolo ’Al loro posto’, trasposizione per il teatro del testo ’A Memorandum for Theater: Northen Italy, 25 July 1944’ di Thomas Praino, sui tragici eventi del 25 luglio 1944 in località Carnaio di Bagno di Romagna, dove per rappresaglia, furono uccise 26 persone inermi. Lo spettacolo è dedicato al maresciallo Giuseppe Silvestri, comandante della stazione dei carabinieri di Bagno di Romagna, e a quanti si adoperarono per il rilascio dei cittadini presi in ostaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eccidio del Carnaio, spettacolo in memoria del maresciallo Silvestri

