eccessi feste droga e le due spose che hanno spento la stella di caniggia

L'idolo del calcio argentino condivise con Maradona le follie extracampo, finché la sua Mariana non andò in tv e disse: "Mio marito ha un'amante, una prostituta, che lo droga per avere i suoi soldi". Poi le denunce per percosse e di stupro, il matrimonio con Sofia non ha chiuso la vicenda in tribunale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

