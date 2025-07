FRANCESCO BONITO PRESENTA IL SUO “DIARIO CIVICO” IN DIALOGO CON LA GIORNALISTA RAFFAELLA IANNECE BONORA. Appuntamento martedì 29 luglio ore 20.00 al Gattapone, centro storico di Eboli Prosegue con entusiasmo la rassegna culturale “i mArteDì del Gattapone – estate 2025”, una serie di eventi che intrecciano arte, musica, teatro, letture e territorio, ideata per animare le serate estive del centro storico di Eboli. Martedì 29 luglio alle ore 20.00, presso la storica sede del Gattapone APS in via Sant’Angelo, 3 (Piazza Porta Dogana), si terrà la presentazione del libro “Diario Civico. 20 anni messi nero su bianco” scritto da Francesco Bonito, giornalista ed editore. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Eboli, estate 2025: i Martedì d’arte al Gattapone