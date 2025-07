Il Team 3 FUTTIES di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimate Team è stato svelato. Le carte speciali della terza squadra saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 25 Luglio. Festeggia la stagione e l’estate con i Futties ed un riepilogo di quest’anno entusiasmante di UT 25. Divertiti con i nuovissimi oggetti giocatore Futties da aggiungere alla tua rosa, inclusi gli eroi Futties e l’intesa premium Futties, inoltre le carte speciali dei migliori giocatori di UT 25 saranno nuovamente disponibili nei pacchetti. La stagione della modalità Ultimate Team è stata fantastica e ricca di eventi, dalle carte FUT Birthday alle carte Team Of The Season fino al Mutaforma che si è concluso di recente. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

EA FC 25 Team 3 FUTTIES Lista Carte Speciali Terza Squadra Degli Oscar Di FUT