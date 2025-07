È uscito END OF SUMMER il nuovo singolo di TAME IMPALA

È uscito oggi “ END OF SUMMER ” (Columbia Records), il nuovo singolo di TAME IMPALA (Kevin Parker), che segna l’inizio di un nuovo percorso artistico, con Parker che ancora una volta espande i confini di questo progetto verso territori inesplorati ( LINK ). . Prendendo ispirazione dalla storia della musica dance, “ End Of Summer ” reinventa Tame Impala come una sorta di primitivo atto rave del futuro. Il brano richiama l’estate dell’acid house del 1989, i party della metà degli anni ’90, i bush doof nelle radure dell’entroterra australiano: una storia immaginata, che diventa contemporaneamente qualcosa di presente ed eterno, restando comunque inconfondibilmente Tame Impala. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - È uscito “END OF SUMMER”, il nuovo singolo di TAME IMPALA

