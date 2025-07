È ufficiale | ci sarà il reboot de La signora in giallo Jamie Lee Curtis sarà la nuova Fletcher

È ufficiale: Jamie Lee Curtis sarà la nuova Signora in giallo. L'attrice, 66 anni, ha confermato le voci che si rincorrevano da mesi: sarà proprio lei l'erede di Angela Lansbury, morta l'11 ottobre 2022 all'età di 96 anni, e vestirà i panni di Jessica Beatrice Fletcher.“Oh, sì”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Today.it

