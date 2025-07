È stata una biciclettata fantastica Jovanotti taglia il traguardo a Tarvisio Adesso è Bike Party

Ha tagliato il traguardo a Tarvisio, in provincia di Udine, dopo aver pedalato per centinaia di chilometri. Jovanotti ce l'ha fatta, a due anni dal drammatico infortunio avuto nella Repubblica Dominicana, l'artista di Cortona ha raggiunto la provincia di Udine dove domani sera, sabato 26 luglio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: jovanotti - traguardo - tarvisio - stata

È stata una biciclettata fantastica, Jovanotti taglia il traguardo a Tarvisio. Adesso è Bike Party.

"È stata una biciclettata fantastica", Jovanotti taglia il traguardo a Tarvisio. Adesso è Bike Party - Domani, sabato 26 luglio il concerto: l’accesso è riservato solo a chi raggiunge il luogo in bicicletta Ha tagliato il traguardo a Tarvisio, in provincia di Udine, dopo aver pedalato per centinaia di ... Scrive arezzonotizie.it

Jovanotti a Ravenna: «Una delle città più importanti del mondo» - Il cantante ha fatto una tappa nel tragitto in bici per raggiungere Tarvisio dove terrà un concerto ... Come scrive ravennaedintorni.it