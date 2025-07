È sempre golden hour Come indossare l’oro in estate? Ecco cinque idee per inserire questo colore nell’outfit e brillare a ogni ora

D ai top gioiello agli abiti lucenti, fino alle scarpe scintillanti. I dettagli oro conquistano gli outfit dell’estate. Ecco cinque idee per seguire la tendenza dell’estate con stile. Top oro Re dell’estate. Metallico o lurex, di giorno è perfetto sui jeans (Stella McCartney PE2025). Leggi anche › È sempre Golden Hour. Le idee più brillanti per indossare l’oro durante il giorno Abito “ingioiellato” Un vestito che nasce già prezioso, grazie a dettagli metallici gold strategici (Gucci PE2025). Gonna oro + top nero Per un look rock e romantico insieme, perfetto per scintillare – ma non troppo – sotto al sole (Gabriela Hearst PE2025). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - È sempre golden hour. Come indossare l’oro in estate? Ecco cinque idee per inserire questo colore nell’outfit e brillare a ogni ora

