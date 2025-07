E-Prix Londra | la Porsche di Wehrlein spicca nelle Fp1

Il tedesco è il più veloce durante la prima sessione di prove libere sul circuito dell'Excel di Londra. Il pilota della casa tedesca sfodera le unghie, visto che sono ancora da assegnare i titoli team e costruttori. Lo scontro tra Nissan e Porsche è ancora tutto da decidere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Prix Londra: la Porsche di Wehrlein spicca nelle Fp1

