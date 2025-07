È operativo il nuovo Distretto rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa

PISA – Si è riunita ieri mattina (24 luglio) in sala Giunta di Palazzo Gambacorti l’Assemblea generale dell’associazione Distretto rurale del Monte Pisano e della piana di Pisa  che ha approvato il progetto economico territoriale (Pet) per il distretto e il regolamento di funzionamento dell’assemblea distrettuale. Il distretto, costituito nell’autunno scorso, è composto dai Comuni di Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest; ne fanno parte anche Cia Etruria, Coldiretti Pisa, Confagricoltura Pisa, Cna Pisa, Confesercenti Toscana, Confcommercio Pisa, l’associazione Strada dell’Olio dei Monti Pisani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

