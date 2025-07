È morto Giovanni Battista Lombardozzi

"È venuto a mancare Giovanni Battista Lombardozzi, per molti anni sindaco della nostra città . Un amministratore di lungo corso e un uomo politico di alto livello che è stato il protagonista negli anni della vertiginosa crescita di Guidonia Montecelio. Ai suoi cari, le più sentite condoglianze". 🔗 Leggi su Romatoday.it

Accadde oggi: 24 giugno, la natività di San Giovanni Battista - È venerato da tutte le Chiese cristiane ed è considerato santo da tutte quelle che ammettono il culto dei santi San Giovanni Battista è l’unica creatura, a parte Maria Santissima, di cui la Chiesa celebra solennemente la natività , che cade sei mesi prima della … Continua L'articolo Accadde oggi: 24 giugno, la natività di San Giovanni Battista proviene da Fremondoweb.

Libretto "Missa pro eligendo", la santa messa per l'elezione del Romano Pontefice celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re - PDF - Il libretto della "Missa pro eligendo", che si tiene oggi alle 10 nella Basilica di San Pietro e che sarà celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re alla presenza dei 133 elettori prima che si riuniscano in conclave Ecco il libretto della "Missa pro eligendo", la santa messa per l'elezione

Conclave, nessuna elezione al secondo scrutinio, il cardinale decano Giovanni Battista Re: "Auspico la fumata bianca per questa sera" - Si aspetta la fumata bianca che indica l'elezione del nuovo Papa In piazza San Pietro è trepidante l'attesa per la fumata bianca che annuncerà al mondo il nuovo Papa.

Guidonia, addio a Giovanni Battista Lombardozzi: sindaco del boom cittadino - Lutto nella politica della provincia romana: si è spento a 82 anni Giovanni Battista Lombardozzi, a lungo primo cittadino di ... Scrive iltempo.it