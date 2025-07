È morto Chuck Mangione leggenda del jazz e autore di Feels So Good

√ą morto Chuck Mangione, trombettista statunitense di Rochester e icona del jazz melodico. Come riporta la stampa della sua citt√† natale, citando il suo legale, √® mancato nel sonno marted√¨ 22 luglio nella sua abitazione. Vera e propria leggenda del genere, aveva 84 anni e in 60 di carriera ha inciso 30 album che gli hanno permesso di vincere due Grammy Awards su 14 nomination. Celebre il brano Feels So Good, pubblicato nel 1978 e divenuto un classico del jazz, ancora oggi uno dei pi√Ļ amati dal pubblico fra le composizioni strumentali. Un successo che gli permise di raggiungere il quarto posto della Billboard Hot 100 e la vetta della Adult Contemporary. 🔗 Leggi su Lettera43.it

