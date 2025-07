N on era solo un wrestler, né soltanto un attore: Hulk Hogan era un fenomeno culturale. È morto all’età di 71 anni nella sua casa in Florida, a causa di un arresto cardiaco. La notizia ha lasciato un vuoto sia tra i fan del wrestling, sia tra chi lo ricorda nel ruolo di Thunderlips in Rocky III. In quella scena ormai cult, l’allora poco noto lottatore sollevava Sylvester Stallone come fosse un giocattolo, consegnandosi a suo modo alla storia del cinema. Mostra del Cinema: i segreti degli attori per ingrassare e dimagrire prima di un film. guarda le foto Hulk Hogan, l’uomo che ha trasformato il wrestling. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È morto a 71 anni uno dei wrestler più amati. Il tributo commosso di Stallone e il ricordo di un’icona tra sport e cinema