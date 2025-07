È lui Scomparso in Italia da giorni lo hanno trovato così | il drammatico annuncio

Jonathan Forzan, 32 anni, aveva lasciato dietro di sé solo un paio di infradito sulla spiaggia di Riva Ligure. Era il 22 luglio, una sera d’estate come tante, e lui appariva sereno, immerso nella tranquillità del mare. Poi, il silenzio. Nessun messaggio, nessuna telefonata, solo l’assenza e la preoccupazione crescente tra amici e familiari. La sua scomparsa ha acceso una vera mobilitazione: tutti uniti nella speranza di ritrovarlo. La macchina delle ricerche si è messa in moto subito, sin dal giorno dopo. Le forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura, hanno attivato un piano che vedeva insieme droni, sommozzatori e pattugliamenti costanti tra costa e aree limitrofe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “È lui”. Scomparso in Italia da giorni, lo hanno trovato così: il drammatico annuncio

