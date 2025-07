È l’estate degli Oasis | pubblicata la versione live 2025 di Cigarettes & Alcohol

Nonostante i problemi organizzativi, il secondary ticketing, il bagarinaggio, le polemiche e quel velato timore che i due fratelli potessero litigare di nuovo ancor prima di tornare in scena insieme, Liam e Noel Gallagher ce l’hanno fatta. Il reunion tour degli Oasis è partito e, almeno fino ad ora, è un successo. Dopo le due date inaugurali a Cardiff e i cinque show nella loro città natale, Manchester, oggi i re del britpop saranno a Londra, al Wembley Stadium, dove resteranno per cinque sere. Nel frattempo, la band ha pubblicato una nuova versione dal vivo di Cigarettes & Alcohol, singolo del 1994 estratto dal loro album di debutto Definitely Maybe. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

