Vittorio Brumotti, 45 anni, è noto per le sue acrobazie mozzafiato in bike trial e per i servizi audaci come inviato di Striscia la Notizia. Ma dietro l'adrenalina delle sue imprese, c'è un uomo che in amore si definisce un « gentiluomo alla Julio Iglesias», pronto a servire la sua compagna con dedizione. « Con la mia compagna sono una geisha, è lei che viene servita da me», racconta Brumotti in un'intervista al Corriere della Sera. La sua dolce metà , Annachiara Zoppas, è la donna che ha conquistato il suo cuore, e con lei Vittorio rivela un lato inedito: riflessivo, premuroso, quasi poetico. Vittorio Brumotti: con la mia donna sono una geisha.

«È lei che viene servita da me. Preparo la cena, risolvo problemi, anche perché non so stare fermo»