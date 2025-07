È in coma Caduta spaventosa per l’atleta azzurro | l’Italia ritira la squadra

Ci sono attimi che cambiano tutto, in cui il tempo sembra fermarsi e ogni respiro diventa un sussurro di speranza. È quello che è successo in Germania, dove un giovane talento azzurro ha vissuto il peggior incubo di ogni atleta davanti agli occhi increduli del pubblico e della sua squadra. L’atmosfera elettrica delle Universiadi Estive 2025 si è trasformata di colpo in silenzio surreale. Nessuno poteva immaginare che, proprio nel pieno della gara, una tragedia avrebbe colpito uno dei protagonisti più promettenti della ginnastica italiana. Lorenzo Bonicelli, 23 anni, cresciuto tra le montagne di Abbadia Lariana, stava affrontando la sua grande occasione insieme al Team Italia di Ginnastica Artistica Maschile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

