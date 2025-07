È in coma Caduta spaventosa il dramma dell’atleta azzurro | l’Italia ritira la squadra

Un grave infortunio alla colonna vertebrale ha colpito il ginnasta Lorenzo Bonicelli, 23enne originario di Abbadia Lariana, durante la sua partecipazione alle Universiadi Estive 2025 in corso a Essen, in Germania. Il giovane atleta, cresciuto nella Ghislanzoni Gal di Lecco, stava gareggiando con il Team Italia di Ginnastica Artistica Maschile. Il drammatico incidente si è verificato durante la terza rotazione, agli anelli, quando Bonicelli è caduto rovinosamente nel corso dell'esercizio. L'impatto ha causato un trauma al collo, la cui gravità è emersa pochi minuti dopo, quando il ginnasta è stato soccorso a bordo pedana.

“È in coma”. Caduta spaventosa per l’atleta azzurro: l’Italia ritira la squadra - Ci sono attimi che cambiano tutto, in cui il tempo sembra fermarsi e ogni respiro diventa un sussurro di speranza.

