È impossibile azzerare le allucinazioni dell’intelligenza artificiale

Chi si è cimentato almeno una volta con uno dei modelli linguistici di intelligenza artificiale avrà notato che gli errori marchiani sono piuttosto frequenti. Un po’ troppo, verrebbe da dire, per tecnologie così avanzate. ChatGpt di OpenAI è in grado di leggere testi lunghissimi in pochi secondi, scrivere tesi difficili, analizzare grandi quantità di dati complessi; i sistemi che producono immagini e video realizzano contenuti incredibilmente verosimili. Solo che puntualmente nei loro lavori si individuano facilmente delle sviste grossolane, magari dati inventati, nomi sbagliati, riferimenti a fatti o persone avulse dal resto della storia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - È impossibile azzerare le allucinazioni dell’intelligenza artificiale

