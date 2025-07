È il fermano Diego il bambino più bello delle Marche

Fermo, 25 luglio 2025 – Un bimbo felice, nella serenità dei suoi cinque anni, pronto a giocare anche quando si trova immerso nel mondo dei grandi. Si chiama Diego Hansen il piccolo fermano che è stato eletto come bambino più bello delle Marche, tappa regionale del concorso nazionale che arriverà a eleggere il bambino più bello d’Italia. A premiarlo, alla finale di Terni, l’attrice Mercedes Henger, per Diego tanti sorrisi e 600 euro in contratti pubblicitari, oltre alla possibilità di partecipare alle finali nazionali. Mamma Giorgia e papà Edwin non lo lasciano solo un attimo, condividono con lui il sogno di un’esperienza nel mondo dello spettacolo: “Per lui è un gioco, ci siamo divertiti insieme a lui, racconta mamma Giorgia, è stata una bella esperienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - È il fermano Diego il bambino più bello delle Marche

In questa notizia si parla di: bambino - diego - bello - fermano

Giro d’Italia 2025, Diego Ulissi: “Ho realizzato il sogno che avevo da bambino” - Diego Ulissi non dimenticherà mai il 17 maggio 2025. Il ciclista toscano ha conquistato per la prima volta in carriera la Maglia Rosa, prendendosi il simbolo del primato al termine dell’ottava tappa dopo il terzo posto al traguardo di Castelraimondo.

È il 2 maggio. A Lainate, Elia, 8 anni, sta tornando dal corso di nuoto in sella alla sua bicicletta scarlatta. A seguirlo, il papà Diego, 42 anni, ingegnere ambientale, e il fratello Niccolò, 7 anni, che pedala lentamente. Stanno per raggiungere a casa l’ultima arriva Vai su Facebook

È il fermano Diego il bambino più bello delle Marche.

È il fermano Diego il bambino più bello delle Marche - La tappa regionale del concorso nazionale che arriverà a eleggere il bambino più bello d’Italia ha scelto il piccolo di cinque anni. Lo riporta msn.com