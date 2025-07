È crollato tutto | tragedia in Italia morti 3 operai Come è successo

Un tragico incidente sul lavoro ha colpito la città di Napoli nella mattinata odierna, causando sgomento nella comunità locale. Intorno alle 9:30, un ponteggio mobile installato su una palazzina residenziale in via Domenico Fontana, nel quartiere Vomero, ha improvvisamente ceduto, provocando la caduta di tre operai impegnati in lavori di manutenzione straordinaria. Leggi anche: Notano uno strano neo sulla gamba del figlio di 4 anni, poi la scoperta choc: di cosa si trattava Tragedia in un cantiere nel quartiere Vomero. I tre lavoratori, tutti esperti del settore edile, erano impegnati con dei lavori di manutenzione in una palazzina del Vomero, a Napoli. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “È crollato tutto”: tragedia in Italia, morti 3 operai. Come è successo

In questa notizia si parla di: crollato - tutto - tragedia - italia

Giovanni Allevi, la scoperta della malattia: “Mi è crollato tutto, in bilico tra la vita e la morte” - (Adnkronos) – "La mia anima è disperatamente aggrappata alla vita", così Giovanni Allevi parla della sua battaglia contro la malattia.

“È crollato tutto”. Violentissima esplosione in casa, persone all’interno - Una forte esplosione nella notte ha scosso la quiete di un centro abitato, facendo temere il peggio per la sorte degli eventuali presenti.

È crollato tutto!”, Formula 1: cosa è successo sulla pista. Incredibile - Il mondo della Formula 1 non conosce soste. Ogni fine settimana, motori accesi e occhi puntati sulle piste.

Tragedia nel ristorante stellato “Essenza” a Terracina. L’indagine penale dovrà far luce su diversi aspetti Una tragedia che ha colpito il centro di Terracina. Il tetto del ristorante stellato “Essenza”, come noto, è crollato improvvisamente causando la morte di Mar Vai su Facebook

Riccardo Boni morto a Montalto, il 17enne aveva costruito un tunnel nella sabbia: «Gli è crollato tutto addosso». Le urla della madre, l'allarme del fratellino; Crollo della discoteca a Santo Domingo, lo chef Iemolo tra le due vittime italiane; Chi sono gli italiani morti nel crollo della discoteca a Santo Domingo.

Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: crolla un'impalcatura, morti tre operai: «Sono precipitati, una tragedia immane» - A causa del crollo di una impalcatura sulla quale stavano lavorando, tre operai sono precipitati al suolo e ... Si legge su msn.com

Crollo Vela Celeste, la fiaccolata a un anno dalla tragedia: anche di Bari e Manfredi al corteo - Dalle 21 ha preso il via una fiaccolata organizzata dal Comitato Vele di Scampia in via Gobetti a un anno dal crollo della Vela Celeste. Segnala msn.com