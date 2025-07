Dying Light | The Beast rinviato a Settembre

A meno di un mese dal rilascio, Techland chiede altre 4 settimane per poter consegnare "il miglior Dying Light che potessero fare" Dying Light: The Beast è il terzo capitolo della serie Dying Light, giochi survival horror incentrati sul parkour. Questo titolo riprende la storia del protagonista del primo capitolo, uscito nel 2015, che è rimasto imprigionato per piĂą di 10 anni e ora che si è liberato vuole la sua vendetta contro il suo rapitore. PiĂą tempo per migliorare l'esperienza di gioco. Facendo tesoro dei back e commenti positivi ricevuti, Techland ha deciso di rimandare l'uscita di Dying Light: The Beast, originariamente prevista per il 22 Agosto, al 19 Settembre.

