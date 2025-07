Dying Light | The Beast è stato rinviato Techland svela la nuova data di uscita

Techland ha rivelato che Dying Light: The Beast è stato rinviato ufficialmente, con la data di uscita che è stata spostata dal 22 Agosto 2025 al 19 Settembre 2025, con un rinvio di conseguenza di appena poche settimane. Leggiamo il comunicato condiviso da Techland: Ci stiamo avvicinando al lancio di Dying Light: The Beast e qui allo studio non stiamo più nella pelle. Questa settimana sono state pubblicate più di 150 recensioni in anteprima da giornalisti e content creator: il responso è stato ampiamente positivo. Commenti come “”horror di sopravvivenza al cardiopalma””, “”uno sballo assoluto””, “”si vede che gli sviluppatori tengono al progetto”” e “”gioco di spicco del 2025?” non possono che farci saltare di gioia: sono la prova che stiamo realizzando qualcosa di speciale per intrattenervi. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Dying Light: The Beast è stato rinviato, Techland svela la nuova data di uscita

