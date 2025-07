Dwayne Johnson ricorda Hulk Hogan | Il più grande di sempre

The Rock ha reso omaggio sui social media all'icona del wrestling condividendo i suoi ricordi più importanti legati a Hulk Hogan. Hulk Hogan è morto nella giornata di ieri all'età di 71 anni e tra le star del wrestling che hanno voluto condividere un ricordo c'è anche Dwayne Johnson, ovvero The Rock. L'attore ha infatti avuto modo di 'scontrarsi' con il suo idolo d'infanzia sul ring, come ha ricordato in un post condiviso su Instagram. Il ricordo di The Rock Dwayne Johnson ha scritto online: "Riposa in pace, Terry Bollea, ovvero The Immortal Hulk Hogan. Per milioni di ragazzini sei stato un eroe d'infanzia, me incluso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dwayne Johnson ricorda Hulk Hogan: "Il più grande di sempre"

