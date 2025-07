Due uomini condannati per crimini di guerra commessi nella Repubblica Centrafricana

Il 24 luglio la Corte penale internazionale (Cpi) ha condannato un ex alto funzionario calcistico e un capo miliziano noto come Rambo per crimini di guerra commessi tra il 2013 e il 2014 nella Repubblica Centrafricana. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Due uomini condannati per crimini di guerra commessi nella Repubblica Centrafricana

In questa notizia si parla di: crimini - guerra - commessi - repubblica

“Bambini e innocenti giustiziati”. Soldati inglesi accusati di crimini di guerra in Afghanistan e Iraq - Un'inchiesta della BBC ha svelato i crimini di guerra commessi dai reparti d’élite britannici SAS (Special Air Service) e SBS (Special Boat Service): esecuzioni sommarie di civili, prigionieri e persino bambini, falsificazione di rapporti militari e insabbiamenti sistematici dei reati.

La Libia riconosce la giurisdizione della Corte penale internazionale sui crimini di guerra - La Libia ha accettato di riconoscere la giurisdizione della Corte penale internazionale (Cpi), pur non essendo un Paese membro dello Statuto di Roma.

Netanyahu “invia soldati a commettere crimini di guerra a Gaza”, dice l’ex Ministro della Difesa israeliano - Moshe Yaalon, ex capo di stato maggiore dell’esercito israeliano ed ex ministro della Difesa, ha accusato il governo di Israele di inviare i soldati a Gaza a commettere crimini di guerra e deportare i palestinesi per "occupare la Striscia e reinsediarla con ebrei".

L’Aia, città della pace e della giustizia, in Olanda ha sede la Corte penale internazionale. Il Tribunale che giudica i crimini di guerra. E’ qui che si svolgerà l’inchiesta per individuare i colpevoli di quanto successo in Ucraina. “Siamo consapevoli della situazi Vai su Facebook

Punti salienti delle dichiarazioni della #Guida_Suprema dell'#Iran nell’incontro con il Presidente e i massimi funzionari del potere giudiziario: - La grande azione del popolo nella guerra di 12 giorni è stata un’espressione di determinazione, volontà e fiducia n Vai su X

Due uomini condannati per crimini di guerra commessi nella Repubblica Centrafricana; Scarcerato per un cavillo il generale Almasri, accusato di torture: è già tornato in Libia; La Corte Penale Internazionale spicca mandati d’arresto per Netanyahu e Gallant.

Caso Almasri, Boldrini: “Approviamo il codice dei crimini internazionali” - “Oggi alla Camera dei Deputati abbiamo presentato la proposta di legge per introdurre il codice dei crimini internazionali nell’ordinamento italiano. Come scrive tpi.it

Con il Codice dei crimini internazionali il libico Almasri sarebbe sotto processo in Italia - Alla Camera è stato presentato il testo a prima firma Laura Boldrini (Pd) che introduce la giurisdizione universale. editorialedomani.it scrive