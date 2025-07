Due settimane al mare conto da brivido | 400mila euro il record è italiano

Fingiamo di essere una coppia Vip. Lui e lei intenzionati a visitare una delle localitĂ piĂą di moda. Portofino sarĂ piĂą o meno costosa di Capri o Porto Cervo? Oppure può convenire allungare il viaggio fino a Saint-Tropez in Costa Azzurra? O fermarsi invece in Toscana a Forte dei Marmi? E se. 🔗 Leggi su Today.it

