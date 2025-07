Due ragazzi muoiono dopo aver fatto balconing a Ibiza | ecco cos’è questo pericoloso fenomeno e la differenza tra saltadores e precipitados

Due ragazzi muoiono dopo aver fatto “ balconing ” a Ibiza. E dall’inizio dell’anno, per questo assurdo gioco, i morti sono giĂ quattro. Come riporta El Pais la doppia tragedia si è verificata tra il 7 e il 21 luglio all’hotel Ibiza Rocks, sull’isola spagnola. L’albergo ha infatti deciso di sospendere temporaneamente tutti i concerti e gli eventi che avrebbe dovuto ospitare nei prossimi giorni, dopo che due ospiti britannici hanno perso la vita cadendo (o gettandosi?) dai balconi delle loro camere. A Ibiza, come in molte localitĂ di mare spagnole isolane, gli alberghi hanno per la maggior parte terrazzini o corridoi che danno su una grossa piscina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it