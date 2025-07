Due escursioni morti sulle Dolomiti e in Val D'Aosta | soccorsi resi difficili da nebbia e maltempo

Due escursionisti sono morti in incidenti separati sulle Alpi: un 60enne è precipitato sul sentiero Viel dal Pan, in Trentino, e una turista tedesca è caduta per 100 metri nella valle del Lys, in Valle d’Aosta. Maltempo e nebbia hanno ostacolato i soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morti - aosta - soccorsi - nebbia

Il quindicenne francese morto durante una escursione alla Becca di Viou in Valle d’Aosta ha continuato a mandare messaggi mentre cercava un sentiero per scendere e aveva un orologio che ne geolocalizzava la posizione Vai su Facebook

Due escursioni morti sulle Dolomiti e in Val D'Aosta: soccorsi resi difficili da nebbia e maltempo; Trovati morti i due escursionisti riminesi dispersi da giorni sul Gran Sasso: confermata l'ipotermia; Aosta, maltempo sul Monte Bianco: quattro alpinisti dispersi da sabato.

Due escursioni morti sulle Dolomiti e in Val D’Aosta: soccorsi resi difficili da nebbia e maltempo - Due escursionisti sono morti in incidenti separati sulle Alpi: un 60enne è precipitato sul sentiero Viel dal Pan, in Trentino, e una turista tedesca è ... fanpage.it scrive

Nebbia killer, 8 morti in Veneto - TGCOM24 - E' di 8 morti e diversi feriti il bilancio di 4 incidenti causati in Veneto dalla nebbia e l'asfalto viscido. Lo riporta tgcom24.mediaset.it