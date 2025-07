Due Angeli nei quartieri Aler Saranno una presenza concreta Punto d’ascolto e sostegno

Due nuovi volti si preparano a diventare un punto di riferimento nei quartieri Aler. Si tratta dei Community Manager – chiamati simbolicamente Aler Angels – presentati ieri da Aler Pavia-Lodi. Per due anni avranno il compito di affiancare gli inquilini con una presenza concreta e costante, direttamente sul territorio. L'iniziativa rientra in un ampio progetto finanziato dalla Regione attraverso fondi europei del Programma FSE+ 2021-2027. Le risorse stanziate ammontano a 530mila euro, di cui poco meno di 500mila per rafforzare i servizi abitativi e il resto per sostenere gli inquilini in difficoltĂ o a rischio di esclusione sociale.

Aler, 380mila euro dalla Regione: attivato un presidio territoriale costante in quattro quartieri - Bergamo. Regione Lombardia  mette in campo nuovi servizi di “accompagnamento sociale” nelle case popolari di Bergamo.

Sant’Angelo Lodigiano: due Aler angels nei quartieri per sostenere gli inquilini - Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 24 luglio 2025 – Due nuove figure professionali sono pronte a entrare nel cuore dei quartieri popolari di Sant’Angelo Lodigiano.

Sant'Angelo Lodigiano: due Aler angels nei quartieri per sostenere gli inquilini - Saranno presenti due volte alla settimana, in biblioteca il lunedì e il giovedì all'ingresso dell'edificio di via Polli.