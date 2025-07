Droga sequestrati beni per 1 mln tra Abruzzo Lazio e Puglia | arresti e perquisizioni

Dall’alba di questa mattina, in varie province di Abruzzo, Lazio e Puglia, gli agenti della Polizia di Stato di Pescara, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di L’Aquila, a conclusione dell’indagine denominata “ END TO END ”, stanno eseguendo 12 misure cautelari personali a carico di altrettante persone di nazionalità italiana per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Ad alcuni indagati sono contestati anche i reati di estorsione, tentato omicidio e corruzione. Perquisizioni nelle abitazioni e nei luoghi nella disponibilità degli indagati ed il sequestro di beni per oltre un milione di euro, quale profitto dei traffici illeciti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Droga, sequestrati beni per 1 mln tra Abruzzo, Lazio e Puglia: arresti e perquisizioni

