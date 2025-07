Tempo di lettura: < 1 minuto Un dramma si è consumato nelle ultime ore lungo la Telese-Caianello, un’arteria già tristemente nota per numerosi incidenti stradali. Un ciclista, impegnato in un anomalo tragitto, sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della bici proprio a causa del malore, accasciandosi al suolo. Inutili i soccorsi: per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto è immediatamente intervenuto personale della Questura di Benevento, che ha avviato i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dramma sulla Telese-Caianello: ciclista perde la vita, probabile un malore