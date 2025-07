Dramma sfiorato sulla Telese-Caianello | ciclista finisce al ‘San Pio’ probabile un malore

Tempo di lettura: < 1 minuto Un dramma sfiorato stava per consumarsi nelle ultime ore lungo la Telese-Caianello, un’arteria già tristemente nota per numerosi incidenti stradali. Un ciclista, impegnato in un anomalo tragitto, sarebbe stato colto da un malore improvviso che lo ha costretto al trasporto al San Pio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della bici proprio a causa del malore, accasciandosi al suolo.  Sul posto è immediatamente intervenuto personale della Questura di Benevento, che ha avviato i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dramma sfiorato sulla Telese-Caianello: ciclista finisce al ‘San Pio’, probabile un malore

