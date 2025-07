drake torna con il nuovo singolo which one a milano quattro date live

Drake torna oggi su tutte le piattaforme digitali con il suo nuovo singolo Which One, sale l’attesa per il suo debutto live in Italia. Drake, uno degli artisti più influenti della scena musicale mondiale, torna oggi su tutte le piattaforme digitali con il suo nuovo singolo Which One, in collaborazione con Central Cee. Nella notte è uscito anche il cortometraggio Iceman Episode 2, prosecuzione del videoclip per il singolo What Did I Miss?, uscito a sorpresa lo scorso 11 luglio. Which One è un brano ritmato e travolgente, in cui Drake inserisce influenze musicali da tutto il mondo, dal rimando alla sua hit in collaborazione con Rihanna Work, fino alla partecipazione del rapper britannico Central Cee, che con le sue barre apporta alla canzone un sapore tipico del rap londinese. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

