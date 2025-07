All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, CondĂ© Nast may earn an affiliate commission. Cosa succede se uniamo le care vecchie stringate con il nostro mocassino dei sogni? E se aggiungessimo al tutto anche lo spirito di quelle sneaker slip-on bianche, tutte bianche, solo bianche, che da sempre amiamo, indossiamo e supportiamo? No, non è l'ennesima domanda bizzarra da fare a ChatGPT, bensì la summa della nuova collaborazione di Dr. Martens e MM6 Maison Margiela. Che sul fronte maschile si traduce appunto nelle Scarpe 1461 Penton, un curioso ibrido che merita tutta la nostra attenzione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dr. Martens e MM6 Maison Margiela hanno mixato tutte le tue scarpe preferite in un solo modello