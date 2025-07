Dove vedere in tv Italia-Polonia e Brasile-Giappone semifinali Nations League volley femminile 2025 | orari esatti e streaming

Sabato 26 luglio si disputeranno le semifinali della Nations League 2025 di volley femminile: si preannuncia grande spettacolo a Lodz (Polonia), dove andranno in scena due partite da dentro o fuori che determineranno quali saranno le due squadre che si contenderanno il trofeo nella giornata di domenica. Si incomincerà alle ore 16.00 con l’atteso confronto tra Italia e Polonia, mentre alle ore 20.00 si sfideranno Brasile e Giappone. La nostra Nazionale ha regolato gli USA per 3-0 nei quarti di finale e punta a difendere il trofeo alzato al cielo dodici mesi fa prima dell’apoteosi a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Polonia e Brasile-Giappone, semifinali Nations League volley femminile 2025: orari esatti e streaming

#Universiadi2025 | Italia ko in semifinale Gli azzurri di Fanizza cedono 2-3 al Brasile: giovedì si gioca per il bronzo Avversaria: perdente tra Giappone e Polonia Magalini 17 punti

VNL FINALS: SARÀ ITALIA–USA NEI QUARTI A LODZ- Mercoledì 23 luglio ore 16:30 Italia-USA Tabellone Finals di Lodz (Polonia) 23-27 luglio Mercoledì 23 luglio ore 16:30 Italia-USA ore 20:00 Polonia–Cina Giovedì 24 luglio Giappone-Turchia Brasile-G

VNL Finals: tra 24 ore la semifinale Italia-Polonia - Sabato 25 luglio, con fischio d'inizio alle ore 16, le azzurre di Velasco sfidano le padroni di casa all’Atlas Arena di Lodz. Da tuttosport.com

VNL femminile 2025: Giappone e Brasile raggiungono Italia e Polonia in semifinale - Giappone e Brasile hanno completato il quadro delle semifinaliste della fase finale della Volleyball Nations League femminile di Lodz, che già annoverava Italia e Polonia. datasport.it scrive