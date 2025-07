Douglas Luiz via dalla Juventus | ora il problema è doppio per i bianconeri Deve concretizzarsi questo per la partenza del brasiliano

Douglas Luiz via dalla Juventus: c’è un doppio problema adesso per i bianconeri. Cosa sta succedendo per il centrocampista brasiliano. Il caso di Douglas Luiz si aggrava e si trasforma nel problema piĂą spinoso del mercato Juventus. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo PedullĂ , la rottura tra il centrocampista brasiliano e il club bianconero è ormai totale. Dopo la clamorosa mancata presentazione al raduno di inizio stagione, è arrivata un’altra notizia che ha ulteriormente inasprito la situazione: il giocatore rientrerĂ a Torino solo la prossima settimana. La rottura è totale: la diserzione e il rientro posticipato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

